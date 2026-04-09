Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что глава НАТО Марк Рютте не смог защитить проигравшее НАТО и теперь отчаянно пытается сохранить альянс.
Дмитриев прокомментировал, что Рютте «потряс мир» после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Глава НАТО фактически поддержал критику Трампа в адрес союзников по Североатлантическому альянсу, обвинив их в недостаточной поддержке Вашингтона.
«Проигравший Рютте не смог защитить проигравшее НАТО», — отметил Дмитриев.
Напомним, после встречи с американским лидером Рютте заявил о поддержке действий президента США. Таким образом глава НАТО ответил на вопрос о намерении американцев уничтожить иранскую цивилизацию.