В омском сквере в центре города появится новый памятник

В Омске подготовили проект постановления горсовета об установке памятника татарскому поэту и журналисту Мусе Джалилю в Советском административном округе. Предполагается, что монумент появится в сквере Дружбы народов. Об этом порталу Om1.ru стало известно из пояснительной записки к проекту постановления Омского городского Совета. Документы находятся в распоряжении редакции.
Проект разработала администрация города по инициативе общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар» Омской области.
Муса Джалиль — советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии. Авторы документа подчёркивают, что установка памятника должна способствовать укреплению межнационального согласия, а также патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи.
Изготовление, установку и дальнейшее содержание памятника, как указано в записке, готова обеспечить региональная национально-культурная автономия татар Омской области. Также в документе говорится, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов из бюджета города Омска.
Предполагается, что памятник будет выглядеть как бюст поэта, который находится на постаменте с надписью и нишей для свечи. Высота скульптуры составит 2,9 метра. Стоимость памятника с учётом всех работ — 2,5 миллиона рублей. Общественная организация оплатит работы из собственных средств, которые включают добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц.