Чешская компания не смогла отстоять приватизацию пермского порта

Компания «Далтамэн СЕ» из Чехии не смогла обжаловать решение 17-летней давности по приватизации активов Пермского порта. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность ранее принятого решения по спору о приватизации имущества Пермского порта, оставив его без изменений, это следует из электронной картотеки арбитражных дел.
В 2009 году АО «Порт Пермь» отсудило у Росимущества ряд объектов, включая земельные участки. Позже активы перешли третьим лицам, но решение отменили: прокуратура доказала, что процесс был частью схемы по установлению иностранного контроля над портом.
Среди спорных объектов — линии электропередач, подстанция, теплосеть и более 30 земельных участков с недвижимостью, расположенные в центре Перми на улице Решетниковский спуск, 1.
Кассационное решение сможет повлиять на другие споры. Например, Чарльз Батлер, бывший совладелец порта, требует более 210 млн рублей по займу. Однако прокуратура считает, что договор заключен для вывода активов.