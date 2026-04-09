Для хабаровских бизнесменах открыт набор на Всероссийскую премию

Шанс выйти на федеральный уровень, получить экспертную оценку и поддержку крупных партнеров. Подать заявку можно до конца августа. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Молодые предприниматели Хабаровского края, ваш звездный час настал! Росмолодежь. Предпринимай открывает прием заявок на Всероссийскую премию «Молодой предприниматель России». Это не просто конкурс, а настоящий трамплин для тех, кто готов покорять федеральные масштабы. Проект проходит в рамках нацпроекта «Кадры» и обещает участникам не только признание, но и реальные возможности для роста.
— Премия — это системный инструмент поддержки. В прошлом году мы получили более 5,3 тысяч заявок из 86 регионов, — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. — Участники охватывают самые разные сферы: от производства до креативных индустрий. Мы ищем проекты, которые могут стать точками роста в регионах.
Кто может участвовать?
— Предприниматели от 16 до 35 лет.
— С опытом ведения бизнеса от двух лет.
— Можно подать заявку самому или получить рекомендацию от любого человека.
Что ждет финалистов?
— Экспертная оценка проектов (финансы, масштабирование, инновации).
— Обучение и доступ к партнерским программам продвижения.
— Новые деловые связи.
— В этом году появилась отдельная номинация для самозанятых «Один в деле».
Главные партнеры премии: Минстрой РФ, Московский архитектурный институт, Фонд поддержки социальных проектов и многие другие. Победителей ждут призы, медийная поддержка и, конечно, выход на федеральный уровень. Церемония награждения пройдет в ноябре в Москве.
