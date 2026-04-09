В Нижегородской области будущим папам окажут психологическую помощь: они тоже боятся

«В Нижегородской области оказывают помощь будущим мамам и женщинам, оказавшимся в ситуации репродуктивного выбора. Однако сейчас в этом процессе не задействованы потенциальные отцы. Мужчины нередко сталкиваются с не меньшим количеством опасений перед новым жизненным этапом. Хотя должны в этот момент стать опорой женщинам и придать уверенности в счастливом семейном будущем. И мы будем им в этом помогать», — пообещал губернатор.
Напомним, ранее Глеб Никитин заявил, что не позволит делать бизнес на абортах. По его словам, частные клиники, которые не уделяют должного внимания доабортному консультированию женщин, должны лишаться права на проведение операций по прерыванию беременностей. Также глава региона призвал мужчин не превращаться в инфантильных эгоистов, а становиться реальными защитниками своих любимых женщин.
