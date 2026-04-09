Израиль ударил по кладбищу в ливанском Шамстаре во время похорон местного жителя

Израиль нанес удар по кладбищу в ливанском городе Шамстар во время похорон. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил журналист Al Mayadeen Мохамад Сахли.
По его словам, в результате атаки погибли не менее 10 человек, около 18 получили ранения различной степени тяжести. Уточняется, что эти данные предварительные и могут измениться.
Отмечается, что удар был нанесен в момент траурной церемонии, когда на месте находились молившиеся. Также сообщается об обстрелах района Карак и поселка Сахмар, передают «Известия».
Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.
Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове. Позднее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что Израиль нарушил объявленное Белым домом перемирие.
7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.