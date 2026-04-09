Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль ударил по кладбищу в ливанском Шамстаре во время похорон местного жителя

Израиль нанес удар по кладбищу в ливанском городе Шамстар во время похорон. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил журналист Al Mayadeen Мохамад Сахли.

По его словам, в результате атаки погибли не менее 10 человек, около 18 получили ранения различной степени тяжести. Уточняется, что эти данные предварительные и могут измениться.

Отмечается, что удар был нанесен в момент траурной церемонии, когда на месте находились молившиеся. Также сообщается об обстрелах района Карак и поселка Сахмар, передают «Известия».

Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.

Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове. Позднее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что Израиль нарушил объявленное Белым домом перемирие.

7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».