Корональная дыра может начать влиять на Землю завтра в середине дня

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Корональная дыра, образовавшаяся на Солнце, вероятно, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля, что может вызвать магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«По-видимому сегодня последний спокойный день перед 2−3 дневным периодом возмущений, который ожидается с пятницы по субботу или даже по воскресенье. Воздействие корональной дыры (главный возмутитель спокойствия) может начаться завтра в середине дня», — говорится в сообщении.
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил ТАСС, что вероятность магнитной бури на Земле 10 апреля составляет «чуть более 50%». Воздействие от корональной дыры ожидается слабым и непродолжительным.