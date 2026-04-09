Производитель коктейлей для похудения подал в суд на Боню и Малиновскую

Новосибирская компания «НЛ Континент», выпускающая биологически активные добавки и коктейли для похудения под брендом NL International, подала в суд иски к блогеру Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Оба заявления поступили в суд 6 апреля, однако к рассмотрению они пока не приняты. Предмет и основания исков официально не раскрываются. При этом, как предполагается, речь может идти о защите деловой репутации.

По данным аналитических сервисов, среди владельцев компании — Юлия Гольдорт и Роман Товстик, а также кипрская структура DK Cytriad Ltd и Дарина Хохлова. Основной профиль предприятия — производство пищевой продукции, не включённой в другие категории. Чистая прибыль организации в 2025 году составила около 1,9 млрд рублей.

Ранее компания уже обращалась в суд с аналогичными требованиями. В феврале иск был подан к бывшей жене убитого в 2020 году «колбасного короля» Владимира Маругова Татьяне Маруговой, а в декабре прошлого года — к блогеру из Воронежа Гаяне Арутюнян.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.