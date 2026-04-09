Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты начали манипулировать темой СВО: как не попасться на их крючок

МВД предупредило о схеме мошенников с голосовыми сообщениями в поддержку СВО.

Источник: Комсомольская правда

В МВД предупредили россиян о новой схеме аферистов, которые используют голосовые сообщения в поддержку героев СВО. Мошенники снова взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают от имени друзей подозрительные ссылки.

На этот раз они просят записать голосовое сообщение в поддержку участников специальной военной операции. По данным УБК МВД РФ, такая схема уже активно используется.

Аферисты пишут примерно так: от знакомого приходит сообщение с просьбой помочь и записать короткое голосовое в поддержку наших бойцов. Чтобы это сделать, якобы нужно перейти по ссылке и заполнить простую форму. На самом деле это классическая фишинговая ловушка.

В управлении по борьбе с киберпреступлениями отметили, что мошенники специально выбирают эмоциональный повод. Они рассчитывают на то, что человек не станет долго думать и сразу кликнет по ссылке. Переход по ней может привести к краже логина и пароля, полному захвату аккаунта или даже более серьёзной многоэтапной атаке.

Эксперты советуют не торопиться и всегда проверять такие просьбы. Лучше позвонить знакомому по телефону и уточнить, действительно ли он просил записать голосовое. Если ссылка пришла неожиданно — почти наверняка это обман.

Ранее стало известно, что мошенники активизируются в преддверии Дня Победы. К этому празднику аферисты подготовили сразу несколько схем для обмана доверчивых граждан.