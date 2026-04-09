Аферисты начали манипулировать темой СВО: как не попасться на их крючок

В МВД предупредили россиян о новой схеме аферистов, которые используют голосовые сообщения в поддержку героев СВО. Мошенники снова взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают от имени друзей подозрительные ссылки.
На этот раз они просят записать голосовое сообщение в поддержку участников специальной военной операции. По данным УБК МВД РФ, такая схема уже активно используется.
Аферисты пишут примерно так: от знакомого приходит сообщение с просьбой помочь и записать короткое голосовое в поддержку наших бойцов. Чтобы это сделать, якобы нужно перейти по ссылке и заполнить простую форму. На самом деле это классическая фишинговая ловушка.
В управлении по борьбе с киберпреступлениями отметили, что мошенники специально выбирают эмоциональный повод. Они рассчитывают на то, что человек не станет долго думать и сразу кликнет по ссылке. Переход по ней может привести к краже логина и пароля, полному захвату аккаунта или даже более серьёзной многоэтапной атаке.
Эксперты советуют не торопиться и всегда проверять такие просьбы. Лучше позвонить знакомому по телефону и уточнить, действительно ли он просил записать голосовое. Если ссылка пришла неожиданно — почти наверняка это обман.
Ранее стало известно, что мошенники активизируются в преддверии Дня Победы. К этому празднику аферисты подготовили сразу несколько схем для обмана доверчивых граждан.