Более сотни черных коршунов устроили слет над воронежским Хопром

Аномальное тепло в конце марта и начале апреля спровоцировало массовую миграцию хищных птиц. В Хопёрском заповеднике зафиксирован не просто ранний прилет, а настоящее нашествие черных коршунов — стая численностью более 100 особей одновременно кружила в небе над поймой реки.
Как сообщили в пресс-службе Хоперского государственного природного заповедника, столь массовый и ранний возврат пернатых хищников специалисты наблюдают не каждый год. Обычно коршуны возвращаются в регион позже, но устойчиво теплая погода ускорила их путешествие с юга. Прилетевшие птицы вели себя активно: они парили над еще полноводными водоемами, высматривая рыбу и места для кратковременного отдыха.
Орнитологи пояснили, что прямо сейчас происходит «разделение» стаи. Местные, «воронежские», коршуны уже присматривают развилки старых деревьев для будущих гнезд. А вот их сородичи, следующие в более северные регионы, задержались в заповеднике транзитом — их путь завершится примерно к середине апреля.
Хотя гость с неба и является хищником, в Хоперском заповеднике этот вид остается малочисленным и нуждающимся в охране. Узнать коршуна просто: это птица средних размеров с размахом крыльев от 160 до 180 см. Окрас — темно-коричневый, но голова и шея заметно светлее, что издалека создает эффект «капюшона».
Любимые места обитания здесь — пойменные дубравы и сырые ольшаники. Гнезда эти пернатые строят на высоте от 7 до 25 метров. Сейчас, пока пары формируются, до кладки яиц еще около месяца: самки отложат 2−3 яйца только в конце апреля или первых числах мая.
Черный коршун — санитар экосистемы. Его рацион не ограничивается охотой. В его «тарелку» попадает больная или уже погибшая рыба, лягушки, мышевидные грызуны и даже мелкие пташки. Однако особую роль коршуны играют как уборщики территории: они охотно поедают падаль, в том числе сбитых на трассах животных. Именно за это орнитологи называют их природными регулировщиками.
Погостив в Воронежской области до сентября, хищники собьются в стаи и отправятся в привычный многотысячекилометровый путь — на зимовку в теплую Африку, чтобы следующей весной снова вернуться с первыми теплыми ветрами.