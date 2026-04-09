В России предложили выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

В документе говорится, что аллергические болезни дыхательных путей остаются одним из самых распространённых хронических недугов в стране. Согласно приведённым данным, всевозможные формы таких заболеваний имеют более 27% россиян, а примерно каждый десятый страдает от ринита. Особенно тяжело люди переносят сезонную аллергию на пыльцу — она ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и заставляет чаще обращаться за медицинской помощью.