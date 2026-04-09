Вероятность менее 1%: Россияне заделали ребёнка после вазэктомии и требуют от врачей 15 млн

41-летний Роман и 35-летняя Дина Кудрявцевы воспитали двоих детей и решили, что с них довольно. Они выбрали хирургический метод контрацепции и обратились за этим в «Клинику Нуриевых», где мужчине провели операцию. По результатам анализов, вероятность зачатия была практически исключена.
Однако спустя некоторое время у женщины появились симптомы, характерные для беременности. Обследование подтвердило, что она действительно ждёт ребёнка.
Пара попыталась получить объяснения от врачей. На консилиуме специалисты признали случившееся крайне редким случаем, фактически назвав его исключением, но вопрос компенсации не обсуждался.
После этого Кудрявцевы решили добиваться выплат через требования к клинике. В заявленную сумму включены как стоимость процедуры, так и предполагаемые расходы на содержание ребёнка до совершеннолетия, рассчитанные с учётом инфляции и прожиточного минимума. ДНК-тест пока не проводился, но семья допускает его проведение.
Медики отмечают, что вероятность беременности после вазэктомии составляет менее 1%. В России подобные операции разрешены гражданам старше 35 лет, имеющим детей, и выполняются только при письменном согласии.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Новочеркасске 27-летняя девушка умерла после родов, а её родственники обвинили во всём врачей. По словам близких, в процессе рождения ребёнка ей несколько раз вводили эпидуральную анестезию.
