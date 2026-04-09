Baza: Россияне, переболевшие новым штаммом COVID-19, жалуются на появление аллергии

Россияне, переболевшие новым штаммом COVID-19, массово сталкиваются с внезапным появлением аллергии. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказали в Telegram-канале Baza.
Речь идет о штамме «Stratus», который сейчас распространен в стране. По словам жительницы Москвы, после выздоровления у нее только развилась заложенность носа — не помогают даже антигистаминные препараты. При этом девушка утверждает, что ранее никогда не страдала от аллергии.
Специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России Владимир Чуланов отметил, что пока нет точного подтверждения, что «Stratus» способен вызывать развитие аллергических заболеваний. Несмотря на это, после перенесенной инфекции действительно могут наблюдаться изменения в работе иммунной системы.
— В ряде случаев речь идет не о формировании истинной аллергии, а о так называемой гиперреактивности слизистых после перенесенного инфекционного заболевания, которая может напоминать аллергическую реакцию, — цитируют эксперта в публикации.
