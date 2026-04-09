Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило о взломах под предлогом помощи «героям спецоперации»

Источник: РБК

Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени владельцев рассылают фишинговые ссылки под видом просьбы записать голосовое сообщение в поддержку «героев специальной военной операции». Об этом сообщает официальный телеграм-канал УБК МВД России «Вестник киберполиции».

Злоумышленники пишут пользователям от имени знакомых и предлагают перейти по ссылке якобы для записи голосового сообщения. Для этого жертву также просят ввести личные данные в регистрационную форму.

В ведомстве предупредили, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом сложной многокомпонентной атаки.

Ранее мошенники начали использовать новую схему распространения вредоносных APK-приложений для устройств на Android, перейдя от прямой рассылки файлов в мессенджерах к отправке ссылок на сайты или каналы, где размещены вредоносные приложения.

Сообщения со ссылками часто приходят от взломанных аккаунтов знакомых и сопровождаются просьбами срочно установить приложение, посмотреть фото или видео. После перехода по ссылке система предлагает скачать файл только пользователям Android. После установки и выдачи разрешений вредоносное ПО получает доступ к СМС и другим данным на устройстве.

