МВД предупредило о взломах под предлогом помощи «героям спецоперации»

Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени владельцев рассылают фишинговые ссылки под видом просьбы записать голосовое сообщение в поддержку «героев специальной военной операции». Об этом сообщает официальный телеграм-канал УБК МВД России «Вестник киберполиции».
Злоумышленники пишут пользователям от имени знакомых и предлагают перейти по ссылке якобы для записи голосового сообщения. Для этого жертву также просят ввести личные данные в регистрационную форму.
В ведомстве предупредили, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом сложной многокомпонентной атаки.
Ранее мошенники начали использовать новую схему распространения вредоносных APK-приложений для устройств на Android, перейдя от прямой рассылки файлов в мессенджерах к отправке ссылок на сайты или каналы, где размещены вредоносные приложения.
Сообщения со ссылками часто приходят от взломанных аккаунтов знакомых и сопровождаются просьбами срочно установить приложение, посмотреть фото или видео. После перехода по ссылке система предлагает скачать файл только пользователям Android. После установки и выдачи разрешений вредоносное ПО получает доступ к СМС и другим данным на устройстве.
