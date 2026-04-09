8 обвиняемых по делу о хищении соцвыплат осудили в Комсомольске-на-Амуре

С марта по октябрь 2019 года восемь жителей Хабаровского и Приморского краев незаконно получили 529 286 рублей социальных выплат из Фонда пенсионного и социального страхования.
Двое организаторов — 39-летний житель Владивостока и 42-летний замдиректора спортивной школы Комсомольска-на-Амуре — контролировали схему. Остальные участники, включая пенсионеров 59−76 лет, выполняли роль исполнителей.
Группа подделала проездные документы, маршрутные квитанции и посадочные талоны с печатями авиакомпаний, чтобы обмануть отделения соцфонда. Половину денег присвоили организаторы, остальное распределили между участниками и пенсионерами.
Обвиняемых задержали в 2023 году. При обысках у них изъяли бумажный резак, поддельные печати, смартфоны и накопители информации.
Суд назначил организаторам по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Исполнителю, который изготавливал фиктивные документы, присудили 6 лет колонии общего режима. Пенсионеры-исполнители получили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, но были освобождены от наказания из-за истечения сроков давности.
Ущерб полностью возмещен, приговор вступил в законную силу.