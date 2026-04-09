В Батайске полицейские ликвидировали подпольное казино. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД после успешного рейда силовиков.
По данным ведомства, незаконный бизнес организовали трое местных жителей в возрасте от 28 до 34 лет. Мужчины арендовали коммерческие помещения и обычные квартиры, где тайно устанавливали специальное оборудование для азартных игр.
— Доступ в заведения был строго ограничен, сеансы проводились только для узкого круга лиц. Пресечь незаконную деятельность удалось при силовой поддержке бойцов Росгвардии, — пояснили стражи порядка.
На основании собранных материалов следователи уже возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех возможных соучастников этого тайного бизнеса.
