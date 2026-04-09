Синоптики предупредили нижегородцев об усилении ветра до 20 м/с 9 апреля

Местами по Нижнему Новгороду и области 9 апреля ожидаются отдельные порывы северо-восточного ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Неблагоприятные явления могут наблюдаться днем и вечером в четверг.
По данным синоптиков «Яндекс. Погоды», в столице Приволжья сегодня температура воздуха составит +2…+3 градуса. Вероятны осадки — снег с дождем.
В пятницу днем нижегородцам обещают потепление до +8. В городе будет облачно, ближе к ночи может начаться дождь.
