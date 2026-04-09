Дмитрий Демешин рассказал, к чему готовится Хабаровский край

Глава региона отметил, что ситуация по паводкам развивается в штатном режиме: «На юге края реки уже начали вскрываться, Амур пока остаётся во льду. Мы нарастили группировку и к паводкоопасному периоду готовы». По его словам, с главами муниципалитетов уже проведено координационное совещание, и на данный момент власти не ожидают не ожидают серьёзного подъёма воды. Такой прогноз дают и метеорологи.
При этом сложнее ситуация с пожарами. «Проблемы уже начали возникать. Сходит снег, и, к сожалению, в ряде случаев жители начинают поджигать траву, нарушая закон», — подчеркнул Демешин.
В регионе уже усилили силы и средства, а к маю — пику весенних пожаров — её планируют увеличить вдвое. Дополнительно в удалённых северных районах созданы две площадки для быстрой переброски сил. Там заранее размещают необходимые ресурсы — от техники до продуктов и средств пожаротушения.
«Убеждены, что, как и в 2025 году, не допустим развития крупных пожаров. Они, конечно, будут, но их количество должно быть существенно ниже, чем в 2023 и 2024 годах», — заявил губернатор. Он добавил, что задача региона — сохранить тенденцию к снижению числа возгораний и повысить скорость реагирования, чтобы минимизировать площади труднодоступных пожаров.
Отдельно на заседании затронули вопросы развития экономики края. Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край остаётся крупным промышленным регионом: рост промышленного производства в 2025 году составил 118,5%. Основные направления — логистика, рыбная отрасль, лес и добыча полезных ископаемых.
«Нам необходимо уходить в переработку. Речь идёт не только о финансовых мерах поддержки, но и о создании новых условий для промышленности», — отметил он. В числе перспективных направлений — использование беспилотной авиации для доставки грузов, внедрение роботизированной техники и развитие портовой инфраструктуры на на фоне разворота России на Восток.
Кроме того, власти края предлагают построить собственный афинажный завод, чтобы перерабатывать добываемое на Дальнем Востоке золото на месте, а не вывозить его в Сибирь и центральные регионы страны. В качестве возможной площадки рассматривается Большой Уссурийский остров.
«Это важнейшее направление — и с точки зрения технологического сотрудничества с нашими южными соседями, и с точки зрения развития самого острова. Мы говорим и о создании технопарков, где сможем обмениваться компетенциями со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул губернатор.