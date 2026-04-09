Журавлев: ВСУ намерены сорвать предстоящий парад Победы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены применить рой беспилотников для срыва парада Победы в Москве.
По его мнению, этим планам не суждено реализоваться, и пролет авиации пройдет в штатном режиме. Он выразил уверенность в сохранении установленного порядка проведения мероприятия.
— Будем надеяться, что правда вновь восторжествует и мы сможем полюбоваться парадными колоннами на Красной площади. В том числе и пролетом авиации — эта часть, кстати, подвержена внешним воздействиям больше всего остального и отменялась не раз просто из-за погодных условий, — заявил Журавлев.
Журавлев также отметил, что приглашения на парад пока не рассылались, поэтому говорить о составе гостей преждевременно. По его словам, окончательные решения служба протокола примет позже, передает «Абзац».
Ранее, за ночь 8 апреля, силы ПВО уничтожили над российскими регионами 73 беспилотника.
Кроме того, вражеский дрон атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в селе Великая Знаменка Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.