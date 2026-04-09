США требуют от Европы срочно создать план безопасности в Ормузском проливе

США усилили давление на европейских союзников, требуя в кратчайшие сроки представить конкретный план обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается, соответствующий запрос был озвучен на переговорах в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп провел встречи с генсеком НАТО Марком Рютте и представителями оборонных ведомств.
Вашингтон настаивает, чтобы Европа взяла на себя обязательства по защите судоходства после возможного прекращения боевых действий вокруг Ирана. Речь идет о сроках в несколько дней, что вызывает сомнения у ряда союзников.
Ормузский пролив остается ключевой артерией мировой энергетики, через него проходит около 20 процентов поставок нефти и газа. Несмотря на объявленное перемирие между Ираном и Израилем, удары продолжаются, а судоходство фактически парализовано. Это уже привело к росту цен на энергоносители и усилило опасения дефицита топлива. На этом фоне отношения США и европейских стран внутри НАТО продолжают обостряться.
Ранее в МИД Ирана заявили, что в течение двух недель Тегеран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами. Тем временем НАТО хочет присоединиться к разблокировке пролива и рассматривает возможность направления в регион своих военных.