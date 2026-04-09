Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США требуют от Европы срочно создать план безопасности в Ормузском проливе

Европа взяла на себя обязательства по защите судоходства.

Источник: Комсомольская правда

США усилили давление на европейских союзников, требуя в кратчайшие сроки представить конкретный план обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, соответствующий запрос был озвучен на переговорах в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп провел встречи с генсеком НАТО Марком Рютте и представителями оборонных ведомств.

Вашингтон настаивает, чтобы Европа взяла на себя обязательства по защите судоходства после возможного прекращения боевых действий вокруг Ирана. Речь идет о сроках в несколько дней, что вызывает сомнения у ряда союзников.

Ормузский пролив остается ключевой артерией мировой энергетики, через него проходит около 20 процентов поставок нефти и газа. Несмотря на объявленное перемирие между Ираном и Израилем, удары продолжаются, а судоходство фактически парализовано. Это уже привело к росту цен на энергоносители и усилило опасения дефицита топлива. На этом фоне отношения США и европейских стран внутри НАТО продолжают обостряться.

Ранее в МИД Ирана заявили, что в течение двух недель Тегеран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами. Тем временем НАТО хочет присоединиться к разблокировке пролива и рассматривает возможность направления в регион своих военных.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
