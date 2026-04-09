И.о министра образования Прикамья обратилась к родным погибшей учительницы

Исполняющая обязанности министра образования Прикамья Анастасия Парфёнова обратилась к родным Олеси Багуты, сообщает корреспондент perm.aif.ru.
Она выразила соболезнования от лица губернатора и правительства региона.
«Дорогая Татьяна Петровна, Александр Иванович, я здесь, чтобы выразить вам глубокое сочувствие и слова соболезнования в связи с вашей утратой», — обратилась Анастасия Парфёнова к родным Олеси Багуты.
Также она отметила, что нужно сделать всё возможное, чтобы трагедия не повторилась.
«С каждой минутой нам всё тяжелее, потому что этот акт жестокости в отношении прекрасного человека заставляет нас чувствовать своё бессилие. Нам предстоит проделать огромную работу, чтобы такая трагедия больше не повторилась», — сказала и.о. министра.
Чиновница отметила, что всё учительское сообщество страны потрясено.
«Настоящий учитель продолжается в своих учениках. Ещё много лет они будут чувствовать её руки, слышать её тёплый голос», — добавила она.
Напомним, утром 7 апреля 17-летний ученик школы в Добрянке нанёс ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных травм учительница скончалась в больнице. Подозреваемый задержан, его заключили под стражу. Следственный комитет назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.