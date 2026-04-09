Замминистра здравоохранения Литвы Арномедаса Галдикаса, который в свое время не стал отвечать на вопрос «чей Крым» отправят на работу на Украину. Об этом со ссылкой на главу литовского минздрава Марию Якубаускене сообщает LRT.
По ее словам, заместитель поедет работать на Украину. Однако круг полномочий «сосланного» чиновника она конкретизировать не стала.
Галдикас занял пост замминистра только 16 марта и тут же угодил в скандал о принадлежности Крыма. Он отказался отвечать на вопрос о принадлежности российского полуострова. Он отметил, что это чувствительная тема.
Напомним, осенью прошлого года министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса отправили в отставку всего лишь через неделю после назначения. Глава ведомства просто не смог ответить на вопрос «чей Крым». Это, отметил чиновник, не относится к литовскому минкульту.