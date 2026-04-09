«Просто ужас ужасный»: в Волгоградской области жители просят убрать «прикол» на дороге между районами

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Дубовского района Волгоградской области с жалобой на состояние автодороги, ведущей к населенному пункту Большая Ивановка в Иловлинском районе. Половину пути, а это 10,7 км, заасфальтировали в 2024 году. Оставшиеся 10 км обещали сделать чуть позже, но работы до сих пор так и не начались. Жители вынуждены передвигаться по бездорожью, либо ехать по московской трассе в объезд 150 км.