Регистрация на централизованное тестирование начинается в Беларуси с 9 апреля. Подробности сообщает БелТА.
Абитуриенты смогут подать заявление для участия в ЦТ либо через заполнение электронной формы на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично посетив один из пунктов регистрации (при себе нужно иметь паспорт или его копию, идентификационную карту, вид на жительство и так далее). В том случае, если паспорт был утерян, понадобится справка.
Подать заявку на участие в централизованном тестировании есть возможность и у законных представителе абитуриентов. Это можно сделать в пункте регистрации при предъявлении документа (копии документа), удостоверяющего личность, и копии документа, который удостоверяет личность абитуриента.
Заявление может быть подано и представителями абитуриентов на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом.
Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет 4,5 рубля. Оплатить можно в ЕРИП. После этого не позднее 22 апреля абитуриенты нужно будет лично забрать пропуск на каждый предмет. Делать это нужно в том пункте регистрации, в котором было подано заявление, или же в одном из пунктов осуществляющих работу на базе пунктов тестирования, где абитуриент планирует проходить ЦТ.
Централизованное тестирование начнется с 26 мая. В указанный день абитуриенты смогут сдать предметы на выбор (биологию, математику, физику, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории, географию).
ЦТ по белорусскому или русскому языку состоится 29 мая. Кроме того, 2 и 5 июня пройдет ЦТ по предмету на выбор. Резервными днями окажутся 18, 20, 22 июня. Зарегистрироваться можно будет в период с 8 по 11 июня.
Тем временем Минобразования посчитало, что ЦЭ в Беларуси в 2026 сдаст 59,1 тысячи человек.
Ранее Минобразования сказало об обмене белорусских студентов с Северной Кореей.
Также Минобразования Беларуси сказало, кто из школьников попадет на 10-дневные учебно-полевые сборы в 2026 году.