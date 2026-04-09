Джордж Клуни обвинил Дональда Трампа в военном преступлении: всему виной одна фраза

Джордж Клуни обвинил Трампа в военном преступлении за слова об Иране.

Источник: Комсомольская правда

Оскароносный актер Джордж Клуни резко раскритиковал слова президента США во время выступления перед итальянскими школьниками. По его мнению, угроза уничтожить иранскую цивилизацию переходит все границы, пишет The Guardian.

В итальянском городе Кунео Джордж Клуни обратился к трём тысячам старшеклассников на мероприятии Фонда справедливости Клуни. 64-летний актер заявил, что Дональд Трамп совершил военное преступление, пообещав уничтожить цивилизацию.

Клуни отметил, что некоторые считают Трампа нормальным человеком. Однако желание стереть целую цивилизацию, по его словам, является военным преступлением. Он добавил, что даже консервативные взгляды не должны переходить черту приличия.

В ответ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что единственный, кто совершает военные преступления, — это сам Джордж Клуни своими ужасными фильмами и актёрской игрой. Позже Клуни выпустил заявление. Он подчеркнул, что семьи теряют близких, детей сжигают заживо, а мировая экономика на грани.

Напомним, что Дональд Трамп публично поставил ультиматум Ирану по открытию Ормузского пролива. Президент США пригрозил уничтожить целую цивилизацию при отказе выполнять его требования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше