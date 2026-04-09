Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Лысьвы оштрафовали за мошенничество с социальной выплатой

Мужчина подал в Министерства труда и соцразвития ложные данные.

Источник: Комсомольская правда

В Лысьве суд вынес приговор 26-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном получении государственных средств. Речь идет о мошенничестве при оформлении социальной выплаты.

Нарушение выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и антикоррупционного отдела местного МВД в прошлом году.

Как установило следствие, в 2024 году мужчина подал в территориальное управление Министерства труда и соцразвития ложные данные. Он рассчитывал получить 350 тысяч рублей якобы на запуск собственного дела. По документам он планировал открыть бизнес по химчистке мебели и ковров.

Однако, как выяснили правоохранители, в сроки, указанные в социальном контракте, никакой предпринимательской деятельности он не вел. При этом мужчина предоставил фиктивные отчеты и чеки о покупке оборудования. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

Во время расследования обвиняемый признал вину, раскаялся и полностью вернул причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор уже вступил в законную силу.