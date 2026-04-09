Жителя Лысьвы оштрафовали за мошенничество с социальной выплатой

В Лысьве суд вынес приговор 26-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном получении государственных средств. Речь идет о мошенничестве при оформлении социальной выплаты.
Нарушение выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и антикоррупционного отдела местного МВД в прошлом году.
Как установило следствие, в 2024 году мужчина подал в территориальное управление Министерства труда и соцразвития ложные данные. Он рассчитывал получить 350 тысяч рублей якобы на запуск собственного дела. По документам он планировал открыть бизнес по химчистке мебели и ковров.
Однако, как выяснили правоохранители, в сроки, указанные в социальном контракте, никакой предпринимательской деятельности он не вел. При этом мужчина предоставил фиктивные отчеты и чеки о покупке оборудования. Полученные деньги он потратил на личные нужды.
Во время расследования обвиняемый признал вину, раскаялся и полностью вернул причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор уже вступил в законную силу.