В воронежском КБХА создали двигатель с рекордной в мире экономичностью

В КБХА в постсоветский период создали новый кислородно-керосиновый ракетный двигатель РД0124 с рекордной в мире экономичностью. Сейчас он эксплуатируется в составе ракет «Союз-2.1б» и в новом семействе космических ракет «Ангара». Об этом в преддверии Дня космонавтики vrn.aif.ru рассказал директор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики Александр Печагин.
«Экономичность крайне важна в ракетном двигателестроении, так как позволяет повышать грузоподъёмность ракет», — отметил директор.
Кроме того, в конце прошлого года была успешно завершена серия стендовых доводочных огневых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС. Данный двигатель, работающий на кислороде и керосине и предназначенный для второй ступени новой ракеты «Союз-5», имеет рекордную, ещё более высокую экономичность, по сравнению с двигателем РД0124.