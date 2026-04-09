В воронежском КБХА создали двигатель с рекордной в мире экономичностью

Кроме того, в конце прошлого года была успешно завершена серия стендовых доводочных огневых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС. Данный двигатель, работающий на кислороде и керосине и предназначенный для второй ступени новой ракеты «Союз-5», имеет рекордную, ещё более высокую экономичность, по сравнению с двигателем РД0124.