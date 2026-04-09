Вновь мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в некоторых районах Хабаровского края

По информации Дальневосточного УГМС 11 и 12 апреля на востоке края (им. Лазо, Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский, Николаевский районы) ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, отложение мокрого снега. Усиление ветра может быть местами с порывами до 15−22 м/с, на побережье Николаевского района — до 23−28 м/с. На дорогах гололедные явления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении междугороднего пассажирского транспорта и большегрузной техники при формировании гололедных явлений. Из-за непогоды могут вводиться изменения в график работы всех видов транспорта, временное приостановление паромов на переправе Ванино-Холмск. Кроме этого повышается риск происшествий при судоходстве.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.