Хабаровский край накроет непогода 11 и 12 апреля

В пяти районах края ожидаются сильные осадки, гололед и порывы ветра до 28 м/с. МЧС призывает к максимальной осторожности. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Весенняя сказка для жителей Хабаровского края, похоже, откладывается. Синоптики Дальневосточного УГМС предупреждают: 11 и 12 апреля в ряде районов региона разгуляется настоящая непогода. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, возможны отложения мокрого снега.
Под ударом стихии окажутся Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский, Николаевский районы и район имени Лазо. Здесь ветер может усиливаться до 15−22 м/с, а на побережье Николаевского района до 23−28 м/с. Добавьте к этому гололед на дорогах, и картина станет совсем нерадостной.
МЧС России бьет тревогу: такая погода может привести к серьезным последствиям. Возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетики, а также резкий рост числа ДТП. Не исключены ограничения для движения междугородних автобусов, большегрузов, авиасообщения и даже паромной переправы Ванино-Холмск. Существует риск происшествий на воде.
Спасатели настоятельно просят соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, быть предельно внимательными. Транспорт должен быть готов к зиме. Остерегаться перекрестков и переходов и по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не приближаться к слабо закрепленным конструкциям. Туристическим группам рекомендовали приостановить походы. Также посоветовали категорически воздержаться от выездов на лед и в лес и следить за детьми и не отпускать их одних к водоемам.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru