Женщины подрались на похоронах мужчины, узнав, что обе были его любовницами

Две женщины устроили драку прямо у гроба на похоронах в мексиканском Веракрусе, когда выяснили, что обе были любовницами одного и того же мужчины. Подробностями делится Need to Know.
Шокирующая сцена произошла во время поминок. Одна из них стояла у гроба и тихо прощалась с умершим. Вторая женщина сразу заподозрила неладное. Она резко встала и спросила у первой, кто та такая. Когда стало ясно, что обе состояли в романтических отношениях с покойным, ссора переросла в настоящую драку.
Женщины набросились друг на друга прямо перед гробом. Крышка едва не упала. Их разнял случайный человек. Видео быстро разлетелось по соцсетям и набрало больше 150 тысяч просмотров.
Ранее KP.RU писал, как в Тюмени девушки устроили драку у одного из баров. Полиции поступила информация от одной из участниц с переломом носа. После нанесения увечий сопернице, другая участница потасовки сбежала из заведения.