Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников с «обратным звонком» от имени Минцифры

Правоохранители предупредили воронежцев о схеме с «обратным звонком», которой стали пользоваться мошенники. Рассылка идет якобы от имени Минцифры России — в ней сообщается об оформлении цифровой доверенности. Подробностями поделились в «Вестнике киберполиции России» 8 апреля.
Цель письма от аферистов — напугать людей и заставить их самостоятельно позвонить по указанным номерам. Затем злоумышленники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов и говорят, что от имени гражданина совершаются противоправные действия.
В киберполиции отметили, что данные «доверителя» также подбираются не случайно. В приведенном примере указан уроженец Киева, включенный в публичный реестр террористов, что будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву.
Специалисты призывают воронежцев не поддаваться на провокации, не перезванивать по подозрительным номерам и проверять любую информацию через официальные каналы.