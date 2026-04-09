Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников с «обратным звонком» от имени Минцифры

Цель аферистов — напугать людей и заставить позвонить по указанному номеру и запугать.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители предупредили воронежцев о схеме с «обратным звонком», которой стали пользоваться мошенники. Рассылка идет якобы от имени Минцифры России — в ней сообщается об оформлении цифровой доверенности. Подробностями поделились в «Вестнике киберполиции России» 8 апреля.

Цель письма от аферистов — напугать людей и заставить их самостоятельно позвонить по указанным номерам. Затем злоумышленники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов и говорят, что от имени гражданина совершаются противоправные действия.

В киберполиции отметили, что данные «доверителя» также подбираются не случайно. В приведенном примере указан уроженец Киева, включенный в публичный реестр террористов, что будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву.

Специалисты призывают воронежцев не поддаваться на провокации, не перезванивать по подозрительным номерам и проверять любую информацию через официальные каналы.