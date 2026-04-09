В Уфе массово проверяют водителей автобусов и такси

Представители минтранса РБ, сотрудники ГАИ Уфы и полка ДПС останавливают автобусы и легковые такси: проверяют их техническое состояние, наличие разрешительной документации, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика и другое.
Особое внимание обращают на качество оказания услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья, наличию детских удерживающих устройств для перевозки детей. Помимо этого легковые такси должны быть обеспечены цветографическими схемами и оранжевыми фонарями на крыше автомобиля. При отсутствии разрешительной документации автомобили помещают на штрафстоянку.
