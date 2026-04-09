Александр Петров представит новый фильм со своим участием в Нижнем Новгороде

Премьерный показ фильма «Коммерсант» состоится в Нижнем Новгороде. Его представит один из главных героев картины, актер Александр Петров, сообщают организаторы.
Действие сюжета разворачивается в Москве в 1996 году. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А ещё — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.
Режиссерами картины выступили Фёдор и Никита Кравчук. Главные роли исполнили Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов и рэпер Хаски.
Премьерный показ драмы о лихих 90-х пройдет в кинотеатре «Синема Парк Седьмое Небо» 17 апреля.
