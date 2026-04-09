В Красноярском крае школьников оштрафовали на 10 тысяч за оскорбительное видео с учительницей

В Курагинском округе Красноярского края двух старшеклассников привлекли к административной ответственности за оскорбление педагога в публичной форме с использованием интернета.
Как рассказали в прокуратуре, случай произошел в феврале этого года в школе № 19 села Кочергино:
«Учительница истории проводила урок как обычно — объясняла новый материал, отвечала на вопросы, старалась увлечь 10-классников предметом. Однако двое учеников в это время задумали иное — во время занятия они тайком сняли видео, в котором грубо и пренебрежительно выставили педагога в неприглядном свете, а затем выложили ролик в открытый доступ в интернет. За считанные часы видео разлетелось по местным чатам и пабликам, вызвав неоднозначную реакцию. Авторитет учительницы оказался подорван, коллеги и знакомые обсуждали увиденное, а сама женщина испытала глубокие моральные страдания, стыд и чувство унижения. Она не стала молчать и обратилась за защитой в надзорное ведомство».
По результатам проверки обоих подростков наказали по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — каждый получил штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, их поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних, теперь их поведение и круг общения будут контролировать инспекторы.
