Посол Могадам: делегация Ирана прибудет в Пакистан 9 апреля на переговоры с США

Дипломат подчеркнул, что представители ИРИ прибудут в Пакистан, несмотря на скепсис в иранском обществе из-за частых нарушений режима прекращения огня. Цель этих провокаций — срыв дипломатической инициативы по урегулированию конфликта.
«По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров на основе 10 пунктов, предложенных Ираном», — написал Могадам.
В этих условиях отель Serena в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению правительства страны просит постояльцев освободить номера из-за «важного мероприятия». Оно, как отмечается, продлится с вечера 8 апреля до вечера воскресенья.
Накануне стало известно, где и когда пройдет первый раунд переговоров США и Ирана. 10 апреля в Исламабаде состоится первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, направленных на урегулирование.