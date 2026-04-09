Посол Могадам: делегация Ирана прибудет в Пакистан 9 апреля на переговоры с США

Названа дата прибытия делегации Ирана на переговоры в Пакистан.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Ирана прибудет в Исламабад на переговоры с США 9 апреля. Об этом в соцсети Х сообщил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам.

Дипломат подчеркнул, что представители ИРИ прибудут в Пакистан, несмотря на скепсис в иранском обществе из-за частых нарушений режима прекращения огня. Цель этих провокаций — срыв дипломатической инициативы по урегулированию конфликта.

«По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров на основе 10 пунктов, предложенных Ираном», — написал Могадам.

В этих условиях отель Serena в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению правительства страны просит постояльцев освободить номера из-за «важного мероприятия». Оно, как отмечается, продлится с вечера 8 апреля до вечера воскресенья.

Накануне стало известно, где и когда пройдет первый раунд переговоров США и Ирана. 10 апреля в Исламабаде состоится первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, направленных на урегулирование.

