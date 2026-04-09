Мастер-план КРТ на месте кинотеатра «Россия» опубликован в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде представлен мастер-план комплексного развития участка, ограниченного Заречным бульваром и проспектом Ленина, сообщили в минграде по Нижегородской области.
На данной территории находится нефункционирующий кинотеатр «Россия», запланированный к сносу. Освободившееся пространство будет использовано для строительства 25-этажного жилого дома и крытого ледового комплекса.
Зона комплексного развития территории (КРТ) занимает площадь 1,74 гектара. Реализацией проекта в течение четырех лет займется ООО «Каро-Фильм», являющееся правообладателем земельного участка. Соответствующее соглашение между инвестором, представителями областной и городской администрации было подписано в начале 2026 года.
Согласно мастер-плану, будущий 25-этажный дом будет иметь нестандартную архитектуру с тремя выступающими секциями. В здании разместится 597 квартир общей площадью около 27,8 тысяч квадратных метров, рассчитанных на проживание 925 человек. Помимо жилых помещений, в доме предусмотрены общественные зоны и подземный паркинг на 216 автомобилей.
Через дорогу от жилого дома появится двухэтажное здание с ледовой ареной, предназначенное для различных видов спорта: массового и фигурного катания, хоккея и конькобежного спорта. Инвестор обязуется безвозмездно передать спортивный объект в собственность Нижегородской области. Рядом с ареной будет оборудована открытая парковка на 30 автомобилей.
На смежном участке, выходящем за пределы зоны КРТ, планируется строительство станции новой канатной дороги, которая соединит Заречную часть города с проспектом Гагарина через Оку. В рамках другого проекта КРТ, реализуемого в районе Заречного бульвара, будет создана социальная инфраструктура, включающая детский сад на 200 воспитанников и новый корпус школы № 182, рассчитанный на 1300 учащихся.
Напомним, что нижегородские активисты создали петицию против сноса кинотеатра «Россия». По их мнению, исчезновение этого объекта приведет к обеднению исторической памяти.
