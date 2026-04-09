«Спартак» по серии пенальти выбил «Зенит» из Кубка России

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Зенит» по серии пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России. После пяти ударов счет был равный, а решающий промах допустил 18-летний спортсмен Даниил Кондаков, вышедший на замену.

Встреча прошла 8 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В концовке первого тайма полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти. Судьба матча решалась в серии пенальти, в которой победу со счетом 7:6 одержали москвичи.

5 января стало известно, что испанский тренер Хуан Карседо возглавил московский футбольный клуб «Спартак». Он начал работу с красно-белыми 8 января. Контракт с 52-летним тренером рассчитан до лета 2028 года.

В ноябре прошлого года клуб объявлял об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича, а до завершения первой части сезона обязанности наставника исполнял Вадим Романов.

До этого швейцарский специалист Фабио Челестини также подписал контракт и стал главным тренером футбольного клуба ЦСКА. Сербский специалист Марко Николич покинул этот пост.