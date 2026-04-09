Сомнолог Казаченко: Недосып повышает риск преждевременной смерти на 12 процентов

Недосып повышает риск преждевременной смерти на 12 процентов. Об этом предупредил сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.
— Длительный недосып является одним из наиболее недооцениваемых факторов риска для жизни. Согласно ряду исследований, у спящих менее семи часов в сутки людей вероятность смерти от любых причин в среднем повышается на 12 процентов, — предупредил врач.
Однократный недосып уже существенно портит работу мозга и концентрацию внимания. В случае хронической нехватки сна человек начинает испытывать дополнительное раздражение, симптомы апатии, выгорания и депрессии.
Причем на этом этапе появляется замкнутый круг, поскольку сама депрессия уже ухудшает качество сна.
В то же время хронический недосып связан с рисками сердечно-сосудистых и других заболеваний. Дело в том, что нехватка ночного отдыха не дает организму полностью восстановиться. По итогу даже простая ходьба требует больше усилий. Это, в свою очередь, повышает выброс адреналина, который учащает пульс и вызывает рост давления.
При этом, если при нехватке сна человек сознательно ограничивает физическую активность, чтобы не переутомлять организм, это может приводить к набору лишнего веса и развитию смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний ввиду недостатка движения, передает Lenta.ru.
Терапевт Икрамудин Шамсудинов рассказал, что качественный сон остается главным источником энергии, но все больше людей жалуются на утреннюю усталость. Он отметил, что причина может скрываться в стрессе или инсомнии.