Движение катеров и лодок запретили в Ростове до конца мая. В Ростовской области начался нерестовый период, поэтому власти города ввели ограничения на использование маломерных судов на местных водоёмах. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.
Запрет распространяется на все виды плавсредств с двигателями: катера, моторные лодки, гидроциклы и другие аналогичные суда.
Ограничения действуют на основных водных объектах города: на Дону и его притоках, а также на реке Мёртвый Донец (от границы с Мясниковским районом до истока).
«Данные ограничения введены постановлением областного правительства для охраны водных биоресурсов во время нереста», — отметили в администрации.
Запрет будет действовать до 31 мая включительно. За его нарушение предусмотрены административные штрафы.