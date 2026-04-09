Движение катеров и лодок запретили в Ростове до конца мая

Запрет распространяется на все виды плавсредств с двигателями.

Движение катеров и лодок запретили в Ростове до конца мая. В Ростовской области начался нерестовый период, поэтому власти города ввели ограничения на использование маломерных судов на местных водоёмах. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Запрет распространяется на все виды плавсредств с двигателями: катера, моторные лодки, гидроциклы и другие аналогичные суда.

Ограничения действуют на основных водных объектах города: на Дону и его притоках, а также на реке Мёртвый Донец (от границы с Мясниковским районом до истока).

«Данные ограничения введены постановлением областного правительства для охраны водных биоресурсов во время нереста», — отметили в администрации.

Запрет будет действовать до 31 мая включительно. За его нарушение предусмотрены административные штрафы.