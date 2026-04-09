День космонавтики в России предлагают сделать выходным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель общественного движения «Здоровый Выбор» Александр Корсунов предложил закрепить День космонавтики в России в качестве праздничного нерабочего дня.
«Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным праздничным и нерабочим днем на всей территории Российской Федерации. При этом количество нерабочих дней увеличено не будет, просто один день будет перемещен из новогодних праздников: с 8 января на 12 апреля», — цитирует РИА Новости обращение общественника к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
По словам Корсунова, проведенный анализ позволил выявить, что День первого полета человека в космос вызывает исключительно положительные и праздничные эмоции у всех без исключения поколений, людей разных политических взглядов и вероисповедания.
«Соцопрос, проведенный еще 5 лет назад и приуроченный к 12 апреля, показал, что идея объявить День космонавтики государственным праздником встретила поддержку 48% россиян: среди сограждан в возрасте 25−34 лет эту идею одобряют 55% респондентов, среди молодежи до 24 лет — 54% опрошенных. Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет в 373 населенных пунктах РФ», — заключается в документе.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Как праздник День космонавтики был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.