В Красноярске подготовят к запуску 26 фонтанов к Дню Победы

В Красноярске началась подготовка фонтанов к новому сезону. Работы стартовали на светомузыкальном фонтане на Театральной площади. Специалисты уже провели очистку чаш от загрязнений, накопившихся за зиму. После высыхания специалисты начали монтаж оборудования: на площадку доставили металлоконструкции, трубопроводы, насосы и насадки. Далее планируется установка электрической части и настройка систем. После завершения монтажа специалисты проведут тестовые запуски, чтобы убедиться в исправности всех систем. [caption id= «attachment_364137» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id2466301060_gos[/caption] В пресс-службе управления зеленого строительства краевого центра уточнили, что подготовка к сезону началась еще зимой. Тогда рабочие проверили конструкции, очистили насадки, покрасили металлические элементы и промаркировали оборудование. Всего в этом году в Красноярске планируют запустить только 26 фонтанов, так как водные сооружения на улице Копылова, 44, и проспекте Свободном, 48, находятся на ремонте. Открытие сезона фонтанов запланировано к Дню Победы, после чего они начнут работать ежедневно. Напомним, что в Красноярске уже стартовал сезон велопроката.