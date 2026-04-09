Никакого пиршества на могиле. Что можно и чего нельзя делать на Радоницу

Родительский день, или Радоница — это праздник, в который верующие поздравляют усопших родственников с праздником Вокресения Христа. Как правило, его отмечают на девятый после Пасхи день. В 2026 году Радоница выпадает на вторник, 21 апреля. Об истории праздника и его традициях корреспонденту krsk.aif.ru рассказал иерей Павел Глибчак.
Традиции Радоницы.
Радоница — это особый день, когда память об усопших сливается с молитвенным обращением к Богу. Верующие ходатайствуют о прощении грехов тех, кто завершил свой земной путь и уже не может молиться за себя.
«Радоница становится днём “пасхального эха” у могил: это время, когда торжество Воскресения Христова напоминает нам, что смерть не является пределом, а лишь переходом к грядущему всеобщему воскресению», — объясняет Павел Глибчак.
Название праздника происходит от слова радость, поэтому церковь призывает в этот день не печалиться и не находиться в унынии, а вспоминать своих родных с надеждой и светлой грустью.
История этого праздника уходит корнями к восточным славянам. Они верили, что, умирая, человек не исчезает совсем. Бытует мнение, что если продолжать уважать, вспоминать и поминать предков, то они будут помогать своим потомкам и защищать от невзгод.
Как провести родительский день?
Начать день стоит в храме. Рекомендуется посетить литургию и панихиду — особую заупокойную службу. Если вы глубоко верующий человек, то прийти стоит и на вечернюю службу, которая начинается накануне.
Не стоит забывать и о важной православной традиции — подаче поминальной записки с именами усопших. Рекомендуется это сделать на проскомидии — той части литургии, когда заготавливаются хлеб и вино. За покойного вынесут часть просфоры и окунут в чашу в знак отпущения грехов.
«Если обстоятельства не позволяют прийти в церковь, стоит позаботиться о поминовении усопших заблаговременно, передав записки с их именами в церковь, а дома совершить молитвенный подвиг, прочитав чин литии или канон об усопших», — рассказывает священник.
Посещение кладбища в Радоницу — это благочестивый обычай, позволяющий позаботиться о месте упокоения близких нам людей. Хорошей традицией в этот день считается уборка на могиле родных. Не лишним будет взять с собой цветы и зажечь свечу, но делать это не обязательно.
«Тем, кто желает, чтобы у места погребения прозвучало молитвенное прошение, стоит заранее пригласить священника для совершения чина литии», — объясняет Павел Глибчак.
Многие, посещая кладбище, берут с собой продукты, в том числе куличи, яйца и конфеты. Традицией считается устроить перекус возле могил усопших. Однако у церкви к этому резко отрицательное отношение.
«Важно помнить, что традиция оставлять на могилах продукты, куличи или крепкие напитки является суеверным пережитком, чуждым православному духу. Душе усопшего такие подношения абсолютно бесполезны. Кладбище — это пространство сосредоточенного молчания и молитвенного предстояния, а не место для пиршества», — поясняет священник.
Распитие алкоголя у могил усопших — грех. Возле погоста стоит вести себя скромно. Громкий смех, ссоры и излишние эмоции следует исключить. На кладбище стоит сохранять тишину.
Ещё одно заблуждение — отказаться в этот день от работы и полностью посвятить себя молитве. Грехом не считается и то, если вы перенесёте визит на кладбище на ближайшие выходные.
«Церковь не налагает запрета на труд в этот день. Постарайтесь уделить время молитве в храме или дома, но, если служебные обязанности не позволяют сделать это в полной мере, не смущайтесь. Помните: для ушедших душ ваша искренняя, горячая молитва бесконечно важнее исполнения внешних формальностей», — успокаивает иерей.
Поминки в этот день лучше устроить дома за спокойным обедом. На Радоницу рекомендуют приготовить кутью, блины, пироги, крашеные яйца и суп.
