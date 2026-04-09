В Красноярский край с начала 2026 года ввезли 32 тысячи тонн фруктов и овощей

За первый квартал 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора ввезли 31,8 тысячи тонн растительной продукции импортного происхождения. Пресс-служба ведомства сообщила, что большая часть товара (более 29 тысяч тонн) поступила автотранспортом через склад временного хранения «Агротерминал-Таможня».