На берегу Летнего озера в Калининграде высадят ещё 150 кустов сирени

На берегу Летнего озера в Калининграде высадят 150 кустов сирени. На эти цели выделили 1,7 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит поставить 150 кустов сирени разных сортов и ухаживать за ними после посадки. Власти заказывают сорта из коллекции «Сирень Победы». Основу для неё отечественные селекционеры начали закладывать ещё во время Великой Отечественной войны. Сорта в контракте разбиты на четыре группы, из каждой из них победителю аукциона нужно будет выбрать минимум по одному.
Посадить растения необходимо до 4 июля, а ухаживать за ними — до 30 октября. Поставщика определят 17 апреля.
На берегу Летнего озера первая аллея из 150 кустов сирени появилась в 2024 году. Растения высадили выпускники-медалисты, их родители и учителя. В прошлом году появились ещё 150 кустов сирени.
Впервые аллея выпускников появилась в Калининграде в 2018 году на границе Южного парка и аллеи Смелых. На территории высадили 125 грабов. В 2019-м 50 рябин и семь елей появились на набережной Карбышева. С 2020 по 2023 год лучшие выпускники города высаживали клёны, вязы и сирень в сквере на Сельме.