В Центробанке не исключили, что в апреле снижение ключевой ставки поставят на паузу

С июня 2025 года Центробанк постепенно снижал ключевую ставку, но перед следующим шагом намерен заново оценить ситуацию. Как отметил советник главы регулятора, важную роль сыграют мартовские данные по инфляции, которые Росстат опубликует 10 апреля. Сейчас устойчивая инфляция держится в пределах 4−5%, хотя на прошлом заседании совета директоров, по словам Темасова, прозвучали оценки, что она приблизилась к 4%.