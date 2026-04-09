Фестиваль космонавтики в пригороде Хабаровска пройдёт во второй раз

Фестиваль космонавтики проведут в Хабаровском районе 12 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие приурочат к тематическому празднику и годовщине 65-летия полета Юрия Гагарина в космос.
Приглашает желающих посетить фестиваль Центр популяризации космонавтики «Космосфера», который уже во второй раз станет площадкой для «космического погружения».
— В программе фестиваля запланированы бесплатные премьерные показы фильма о первом полете человека в космос от первого лица — его длительность составляет 15 минут, проводиться сеансы будут до 16 часов. Хабаровское сообщество астрономов проведет лекцию и организует наблюдения в телескоп при благоприятной погоде. Гости праздника также смогут увидеть обновленную коллекцию нашего музея, будут продемонстрированы иммерсивные аттракционы, включая VR о первом выходе в открытый космос, видео с рассказом о самом крупном спутниковом производителе РФ и путешествия по МКС. Будут действовать и другие мероприятия, включая развлекательную музыкально-концертную программу, — рассказали в «Космосфере».
Напомним, «Космосфера» стала первым на Дальнем Востоке научно-просветительским центром популяризации космонавтики, с первым на ДФО аккредитованным планетарием, музеем космонавтики и иммерсивными обучающими площадками. Первых гостей Центр принял в прошлом году 12 апреля.
С недавних пор «Космосфера» располагается по новому адресу — с. Воронежское-1, ул. Воронежская заимка ⅓, Эко-Парк «Воронеж». Здесь же и состоится фестиваль — 12 апреля с 12 часов.
Организаторы также предупредили гостей праздника о том, что само мероприятие предполагает бесплатные площадки, а вот непосредственно въезд на парковку и проход на территорию Эко-Парка — платные.