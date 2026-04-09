Фестиваль космонавтики в пригороде Хабаровска пройдёт во второй раз

— В программе фестиваля запланированы бесплатные премьерные показы фильма о первом полете человека в космос от первого лица — его длительность составляет 15 минут, проводиться сеансы будут до 16 часов. Хабаровское сообщество астрономов проведет лекцию и организует наблюдения в телескоп при благоприятной погоде. Гости праздника также смогут увидеть обновленную коллекцию нашего музея, будут продемонстрированы иммерсивные аттракционы, включая VR о первом выходе в открытый космос, видео с рассказом о самом крупном спутниковом производителе РФ и путешествия по МКС. Будут действовать и другие мероприятия, включая развлекательную музыкально-концертную программу, — рассказали в «Космосфере».