Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: половина испанцев считает Америку угрозой для Европы

Только 13% граждан Испании уверены в партнерских отношениях с США.

Источник: Комсомольская правда

Чуть более половины жителей Испании считают Соединенные Штаты Америки угрозой для Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного европейским изданием Politico.

Согласно данным исследования, 51% испанцев назвали США угрозой, а 16% — конкурентом. Партнером Вашингтон сочли лишь 13% опрошенных, близким союзником — 17%. Мнение об американской угрозе разделяют 46% итальянцев, 42% бельгийцев, 37% французов, 30% немцев и 13% поляков.

Респонденты из Испании также оказались наиболее заинтересованными в расширении автономии Европы — 94% высказались за это. Среди всех участников опроса за более независимую Европу проголосовали 87%.

Politico отмечает, что это отражает обеспокоенность европейцев своей уязвимостью перед решениями других крупных держав. Исследование провела компания Cluster с 13 по 21 марта, в нем участвовали почти 6,7 тысячи человек из шести стран ЕС.

Ранее KP.RU писал, что США усилили давление на европейских союзников, требуя в кратчайшие сроки представить конкретный план безопасности в Ормузском проливе. Вашингтон настаивает, чтобы Европа взяла на себя обязательства по защите судоходства после возможного прекращения боевых действий вокруг Ирана, однако союзники сомневаются, что смогут уложиться в несколько дней.

