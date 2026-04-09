Politico: половина испанцев считает Америку угрозой для Европы

Чуть более половины жителей Испании считают Соединенные Штаты Америки угрозой для Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного европейским изданием Politico.
Согласно данным исследования, 51% испанцев назвали США угрозой, а 16% — конкурентом. Партнером Вашингтон сочли лишь 13% опрошенных, близким союзником — 17%. Мнение об американской угрозе разделяют 46% итальянцев, 42% бельгийцев, 37% французов, 30% немцев и 13% поляков.
Респонденты из Испании также оказались наиболее заинтересованными в расширении автономии Европы — 94% высказались за это. Среди всех участников опроса за более независимую Европу проголосовали 87%.
Politico отмечает, что это отражает обеспокоенность европейцев своей уязвимостью перед решениями других крупных держав. Исследование провела компания Cluster с 13 по 21 марта, в нем участвовали почти 6,7 тысячи человек из шести стран ЕС.
