Трамп: ВС США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения

По его словам, все американские военные силы вместе со всем, «что необходимо для летального правосудия и уничтожения уже существенно ослабленного противника, останутся на территории Ирана и вокруг него до момента».
Трамп подчеркнул, что в случае нарушения договоренностей США готовы перейти к более масштабным военным действиям. Он также уточнил, что Вашингтон ожидает от Тегерана отказа от разработки ядерного оружия и обеспечения свободного и безопасного судоходства в Ормузский пролив.
Накануне стало известно, где и когда пройдет первый раунд переговоров США и Ирана. Стороны встретятся в Исламабаде.