Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: ВС США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения

Трамп заявил, что рядом с Ираном останется все, что необходимо «для правосудия».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные силы останутся вблизи Ирана до полного выполнения достигнутых договоренностей с Тегераном. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social 9 апреля.

По его словам, все американские военные силы вместе со всем, «что необходимо для летального правосудия и уничтожения уже существенно ослабленного противника, останутся на территории Ирана и вокруг него до момента».

Трамп подчеркнул, что в случае нарушения договоренностей США готовы перейти к более масштабным военным действиям. Он также уточнил, что Вашингтон ожидает от Тегерана отказа от разработки ядерного оружия и обеспечения свободного и безопасного судоходства в Ормузский пролив.

Накануне стало известно, где и когда пройдет первый раунд переговоров США и Ирана. Стороны встретятся в Исламабаде.

