В Хабаровском крае размыло дорогу между Чегдомыном и Эльгой

В Хабаровском крае из-за таяния снега частично разрушилась автомобильная дорога, — сообщает прокуратура Хабаровского края. Речь идёт об участке от рабочего посёлка Чегдомын до посёлка Эльга в Верхнебуреинском районе.
По предварительным данным, грунтовое полотно дороги размыло из-за обильного таяния снежного покрова. На место происшествия оперативно выехал прокурор района Александр Прокопчук.
Надзорное ведомство начало проверку. В её рамках будет дана оценка тому, как органы местного самоуправления и подрядные организации соблюдали требования законодательства при содержании муниципальной дороги.
При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Устранение нарушений поставлено на контроль.