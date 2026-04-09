В Хабаровском крае размыло дорогу между Чегдомыном и Эльгой

Прокуратура начала проверку после частичного разрушения участка.

В Хабаровском крае из-за таяния снега частично разрушилась автомобильная дорога, — сообщает прокуратура Хабаровского края. Речь идёт об участке от рабочего посёлка Чегдомын до посёлка Эльга в Верхнебуреинском районе.

По предварительным данным, грунтовое полотно дороги размыло из-за обильного таяния снежного покрова. На место происшествия оперативно выехал прокурор района Александр Прокопчук.

Надзорное ведомство начало проверку. В её рамках будет дана оценка тому, как органы местного самоуправления и подрядные организации соблюдали требования законодательства при содержании муниципальной дороги.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Устранение нарушений поставлено на контроль.