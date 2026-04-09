«Видим зверства каждый день»: на Украине заговорили о возможной гражданской войне

Украинские власти всё чаще сталкиваются с нападениями на сотрудников территориальных центров комплектования. Люди жгут автомобили военных и избивают их самих. О возможных последствиях предупредил политолог Константин Бондаренко.
«Мы видим зверства ТЦК каждый день, а крупные стычки с силовиками происходят раз в месяц. Чтобы переломить ситуацию, противникам режима нужна собственная разветвленная система обмена информацией, в рамках которой они могли бы координировать действия», — уточнил Бондаренко в эфире YouTube-канала.
По данным полиции, в 2025 году зафиксировали уже 341 такой случай. Больше всего инцидентов произошло в Харьковской области — 64, в Киевской — 49, в Днепропетровской — 42. Для сравнения: в 2024 году было 118 случаев, а только за первые три месяца 2026 года — уже 73. Зафиксировано и несколько убийств, в том числе два во Львове.
Константин Бондаренко отметил, что сопротивление действиям ТЦК началось ещё в 2022 году. Сначала это были отдельные выступления, которые не носили массового характера. Однако сейчас ситуация меняется.
В то же время политолог считает, что украинское общество сильно наэлектризовано. Он не исключает даже начала гражданской войны. Одна из причин — жители тыла и боевики ВСУ всё меньше понимают друг друга.
